Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко высказался о конфликте со Шлеменко

17:33
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с журналистами высказался о конфликте с соотечественником Александром Шлеменко.

«Никакую реакцию Александр не вызвал. Больше вы, журналисты, сгущаете вокруг этого события, придаете акценты. Сами высасываете из пальца. Как наш президент, выковыриваете из носа и достаете, и потом по всем информационным источникам будет это звучать. И Шлеменко нужно немножко публику завести, всколыхнуть, заинтересовать в отношении нашего боя. Я о Шлеменко тоже ничего плохо не говорил, никак негативно не отзывался. А если и говорил, то ничего не выдумывал и называл вещи своими именами те, которые происходили, и те, которые произойдут», — сказал Емельяненко после тренировки команды United Russian Fighters.

Также 40-летний Емельяненко высказался о возможном бое с 37-летним Шлеменко.

«Если этот бой организуют, то почему бы не подраться со Шлеменко. Мне без разницы, кому бить морду», — добавил Емельяненко.

27 ноября в Сыктывкаре Александр Емельяненко удушающим приемом в первом раунде поединка AMC 106 проиграл бразильцу Марсио Сантосу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
В Белоруссии заявили о нарушении границ республики украинскими пилотами
1