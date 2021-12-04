Александр Емельяненко высказался о конфликте со Шлеменко

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с журналистами высказался о конфликте с соотечественником Александром Шлеменко.

«Никакую реакцию Александр не вызвал. Больше вы, журналисты, сгущаете вокруг этого события, придаете акценты. Сами высасываете из пальца. Как наш президент, выковыриваете из носа и достаете, и потом по всем информационным источникам будет это звучать. И Шлеменко нужно немножко публику завести, всколыхнуть, заинтересовать в отношении нашего боя. Я о Шлеменко тоже ничего плохо не говорил, никак негативно не отзывался. А если и говорил, то ничего не выдумывал и называл вещи своими именами те, которые происходили, и те, которые произойдут», — сказал Емельяненко после тренировки команды United Russian Fighters.

Также 40-летний Емельяненко высказался о возможном бое с 37-летним Шлеменко.

«Если этот бой организуют, то почему бы не подраться со Шлеменко. Мне без разницы, кому бить морду», — добавил Емельяненко.

27 ноября в Сыктывкаре Александр Емельяненко удушающим приемом в первом раунде поединка AMC 106 проиграл бразильцу Марсио Сантосу.