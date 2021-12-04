Боец ММА Вагаб Вагабов отреагировал на слова скандально известного тяжеловеса Вячеслава Дацика о том, что он избивал в тюрьме исключительно барыг и насильников.

Ранее Вагабов заявил, что Дацик издевался над беспомощными мужиками в местах не столь отдаленных.

«Зайдет к нему парень... Первый насильник вот — стоит рядом. За что сидел Александр Емельяненко? За что он заезжал? Знаем же, да? Но кто ему скажет, что он — насильник? Кто-то может и скажет, но Дацик точно нет», — сказал Вагабов в интервью «СЭ».

«Сейчас где-то в интервью он может скажет. Это просто его отговорки. Я не хочу вспоминать тюрьму, кричать. Натворил делов, [что] не хочется вспоминать. А барыг он за что бил? За то, что они деньги заносили? Или что? Или за общие проблемы людей? Наркоманы, насильники и так далее — они и без него все страдают и за это отвечают».

Между Дациком и Вагабовым может состояться поединок по правилам бокса под эгидой AMC Fight Nights. В настоящее время Вагабов является действующим чемпионом лиги в полутяжелом весе.