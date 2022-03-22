«Нет проблем». Сергей Харитонов дал согласие на боксерский бой с Магомедом Исмаиловым

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что его соперником может стать средневес Магомед Исмаилов. Идею проведения такого боксерского боя выдвинул промоутер Владимир Хрюнов на пресс-конференции перед поединком Магомеда Исмаилова против Оланреваджу Дуродолы на РЕН ТВ.

— В феврале сообщили, что вашим соперником в поединке на турине РЕН ТВ может стать Магомед Исмаилов, который не так давно побеждал Дуродолу. Как вам идея такого боя?

— На меня никто не выходил. Почему нет? Нет проблем. Я впервые слышу об этом.

— То есть вы не против подраться с Исмаиловым по правилам бокса?

— Я вообще не против разного вида боев. Лишь бы это было интересно и зрителю, а также нам как спортсменам в финансовом плане. Мы же зарабатываем деньги. Согласны? Никому не хочется просто бесплатно кого-то веселить, и я не готов веселить кого-то бесплатно.

— Исмаилов в роли боксера смог произвести на вас впечатление в поединке с Дуродолой? Смотрели ли вы этот бой?

— Нет, не видел. Смотрел его бой с Владимиром Минеевым, а с Дуродолой — нет. Если предложат мне бой [с ним], то посмотрю.

25 февраля на турнире РЕН ТВ в Москве Исмаилов победил нигерийца Дуродолу единогласным решением судей.

18 марта на турнире РЕН ТВ в Белоруссии Харитонов раздельным решением судей выиграл у американца Малика Скотта.