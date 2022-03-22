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Сегодня, 17:29

«По Конору никто не мог попасть». Брендан Шауб против сравнения Пимблетта с Макгрегором

Бывший боец UFC Шауб против сравнения Пимблетта с Макгрегором
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб не согласен с людьми, которые сравнивают британца Пэдди Пимблетта с молодым Конором Макгрегором.

«Пэдди пропустил несколько серьезных ударов в бою с Родриго Варгасом, — сказал Шауб на своем шоу The Schaub Show. — Я бы не стал сравнивать Пэдди с Конором, потому что ударка Пимблетта не так хороша, как у ирландца.

В первых боях в UFC в Конора никто не мог попасть, в то время как по Пэдди несколько раз хорошо приложились, он шатался. Думаю, что у Пимблетта другой стиль, он пока неопытен и немного волнуется в октагоне».

Пимблетт победил мексиканца Родриго Варгаса самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир прошел 19 марта на арене O2 в Лондоне, Англия.

Конор Макгрегор
ММА
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