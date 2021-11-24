Боец смешанного стиля Асхаб Магомедов прокомментировал свое видео со стрельбой и гонками в Москве.

«Что там такого? Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я сейчас смотрю новости пишут: «Асхаб Магомедов едет за рулем 200 километров в час». Хотя если они очки наденут или линзы, они увидят, что за рулем сижу не я. Выложили человек 20, а звонят именно мне и спрашивают, почему это выложили. Я не стрелял, ко мне какие претензии? Люди веселились, приезжали. Праздник, наверное, был. Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята — мужчины, можно сказать, — под настроением были, и все», — приводит слова бойца РЕН ТВ.

Ранее Магомедов опубликовал на своей странице в Instagram видеозаписи, на которых запечатлена стрельба из пистолета в Москве, дрифт и гонки на трассе.

Напомним, в сентябре боец ММА был участником другого скандала, когда опубликовал в своем Instagram несколько роликов. На этих видео он избивал новобранцев в армии.