Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ

15:57
Скандальное видео с Асхабом Магомедовым.
Скандальное видео с Асхабом Магомедовым.
Теги:

Боец ММА Асхаб Магомедов опубликовал в Instagram несколько видеозаписей, относящихся к периоду его службы в армии. На одной из них он избивает ногами по голове новобранца, упавшего на землю, пользуясь своим профессиональным и физическим превосходством, сообщает Telegra-канал Readovka.

Все это снималось на телефон, хотя Федеральным законом №19-ФЗ от 6 марта 2019 года военнослужащим запрещено пользоваться на территории воинских частей смартфонами с камерами.

Время срочной службы Магомедова — с ноября 2019 по ноябрь 2020. Судя по фото на его странице в Instagram, служил он в части ВДВ в Нижнем Новгороде, причем в разведке.

В период службы Магомедов также публиковал видео, где, сидя в штатском в машине, демонстрирует на камеру автомат АК-74 калибра 5,45 мм с примкнутым магазином и боевой пистолет в плечевой кобуре. На видеозаписи, выложенной недавно Магомедовым, он уже в армейской форме едет по дороге за пределами части, стреляя из окна машины в воздух из травматического пистолета на базе ТТ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Спорт после коронавируса: когда и как можно начинать тренироваться. Советы эксперта
В Госдуме считают, что Дзюбе стоило сказать об усталости до объявления состава сборной России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
3
Офсайд