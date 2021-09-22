Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ

Боец ММА Асхаб Магомедов опубликовал в Instagram несколько видеозаписей, относящихся к периоду его службы в армии. На одной из них он избивает ногами по голове новобранца, упавшего на землю, пользуясь своим профессиональным и физическим превосходством, сообщает Telegra-канал Readovka.

Все это снималось на телефон, хотя Федеральным законом №19-ФЗ от 6 марта 2019 года военнослужащим запрещено пользоваться на территории воинских частей смартфонами с камерами.

Время срочной службы Магомедова — с ноября 2019 по ноябрь 2020. Судя по фото на его странице в Instagram, служил он в части ВДВ в Нижнем Новгороде, причем в разведке.

В период службы Магомедов также публиковал видео, где, сидя в штатском в машине, демонстрирует на камеру автомат АК-74 калибра 5,45 мм с примкнутым магазином и боевой пистолет в плечевой кобуре. На видеозаписи, выложенной недавно Магомедовым, он уже в армейской форме едет по дороге за пределами части, стреляя из окна машины в воздух из травматического пистолета на базе ТТ.