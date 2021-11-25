Нганну объяснил, почему не поздоровался со своим бывшим тренером и Ганом на UFC 268

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну рассказал, почему прошел мимо своего бывшего тренера Фернанда Лопеса и спарринг-партнера Сирила Гана в подтрибунном помещении на UFC 268.

«Я не захотел говорить ему [Лопесу] «Привет» ради моего же блага, — сказал Нганну на Youtube-канале «Daniel Cormier». — Уже несколько лет он меня задевает. Конечно, я стремлюсь быть приветливым, но... Когда я увидел его, ко мне пришли две мысли: «Сказать ему привет?» и «Окей, я подойду и скажу, а потом он скажет всем, что я сказал вообще другое». Я уверен, ему и не нужен был мой «Привет». Но если бы я подошел, у него была бы возможность потом снова говорить всем обо мне вещи, которые я не совершал и не говорил. Поэтому ради моего же блага я сохранил дистанцию, хорошо, что там была камера и видно было, что я ничего не сказал. Мы не друзья, он постоянно нападает на меня в медиа. Если бы там стоял только Ган, я сказал бы ему: «Привет, как дела? Там еще стоял другой парень, как его зовут... Мансур Иманов (Насрудин Имавов, бывший спарринг-партнер Нганну — Прим. «СЭ»). Но Мансура я даже не увидел, у меня нет никаких проблем с ним, с Сирилом. Но человек, который был с ними рядом... Это сделало ситуацию неловкой. Если бы я сказал «Привет» только им, а не Фернанду, у них были бы проблемы».