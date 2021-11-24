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Нганну: «Ган — талантливый боец, но я уверен, что нокаутирую его»

23:20
Франсис Нганну. Фото Getty Images
Франсис Нганну. Фото Getty Images
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Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился мнением о предстоящем сопернике по UFC 270 Сириле Гане.

«Он очень талантливый боец, я знал с самого начала, что есть вероятность нашего боя. Честно, я не вижу, как наш бой доходит до решения. Я нокаутирую его. Не то что я прям горю броситься и нокаутировать его. Но я знаю, что в определенный момент это случится. Это случится. Во всех вариантах, которые я визуализирую, я вижу этот нокаут», — сказал Нганну на Youtube-канале «Daniel Cormier».

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.

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Никита Горшенин все материалы автора
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