Леон Эдвардс: «Я бы запретил бой между Оливейрой и Махачевым»

Следующий претендент на титул в полусреднем весе Леон Эдвардс (19-3) заявил, что бой Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1) — это интригующий поединок, и в шутку призвал его запретить.

«Ислам — отличный борец, он силен в том, что делает. Но я чувствую, что в данный момент Оливейра на подъеме, его уверенность в себе на очень высоком уровне. Не знаю, кто победит. Я хочу запретить этот бой», — сказал Эдвардс на пресс-конференции UFC.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.