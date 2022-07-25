Российский боец UFC Максим Гришин (32-9) прокомментировал предстоящий бой между Исламом Махачевым (22-1) и Чарльзом Оливейрой (33-8) за вакантный пояс организации в легкой весовой категории.

«Ислам — наша звезда, — цитирует «РБ Спорт» Гришина. — Он давно в UFC, в крупной команде, у него большая медийная поддержка, а также поддержка старших товарищей. Ребята с Кавказа из разных команд всегда друг за друга, делают репосты. Почему-то у славян такого нет. Конечно, я бы хотел, чтобы Ислам стал чемпионом, но не буду прогнозировать, что он пройдет Оливейру на ура».

Также Гришин рассказал, в чем Махачев лучше Оливейры в бойцовском плане.

«Ислам хинкал лучше готовит. Я с Оливейрой не знаком, но парень интересный. Идет в размен, может упасть. Бразильцы тоже хитрюги, даже ваш земляк Саша Шлеменко подтвердит. У Ислама есть поражение от левши, когда он пошел в размен. Думаю, Махачев уже давно начал готовиться к Оливейре. Конечно, я ждал бой с Дариушем, но административный ресурс решает», — добавил Гришин.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.