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Боец Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы

14:09
Куат Хамитов. Фото Instagram
Куат Хамитов. Фото Instagram

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы по обвинению в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, сообщает Tengrinews.kz.

В сентябре 2020 года казахстанский боец в Instagram призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов, объясняя это тем, что они начали «травить народ». Позже боец объяснил, что это ролик был снят в шуточной форме и обидеть он никого не хотел.

Дополнительная информация:

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kuat-hamitov-poluchil-polgoda-ogranicheniya-svobodyi-427284/

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