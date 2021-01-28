Боец Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов получил полгода ограничения свободы по обвинению в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, сообщает Tengrinews.kz.

В сентябре 2020 года казахстанский боец в Instagram призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов, объясняя это тем, что они начали «травить народ». Позже боец объяснил, что это ролик был снят в шуточной форме и обидеть он никого не хотел.