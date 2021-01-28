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Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что россиянин уничтожил бы нынешнего Макгрегора

13:58
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес заявил, что россиянин уничтожил бы ирландца Конора Макгрегора, если бы вышел с ним на поединок сейчас.

«Хабиб уничтожил бы Конора. Хабиб стал лучше, чем был два года назад, когда у него был бой с Макгрегором. Конор же, похоже, не прогрессировал, а даже наоборот. Их реванша никогда не будет. Как и боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Хабибу это не нужно. Единственное, что может его привлечь — бой с Жоржем Сен-Пьером, его отец хотел этого поединка», — цитирует MMAJunkie Мендеса.

24 января Макгрегор на UFC 257 проиграл американцу Дастину Порье нокаутом во втором раунде.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/01/javier-mendez-khabib-wouldve-smashed-regressed-conor-mcgregor-in-rematch

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