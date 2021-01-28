Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что россиянин уничтожил бы нынешнего Макгрегора

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес заявил, что россиянин уничтожил бы ирландца Конора Макгрегора, если бы вышел с ним на поединок сейчас.

«Хабиб уничтожил бы Конора. Хабиб стал лучше, чем был два года назад, когда у него был бой с Макгрегором. Конор же, похоже, не прогрессировал, а даже наоборот. Их реванша никогда не будет. Как и боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Хабибу это не нужно. Единственное, что может его привлечь — бой с Жоржем Сен-Пьером, его отец хотел этого поединка», — цитирует MMAJunkie Мендеса.

24 января Макгрегор на UFC 257 проиграл американцу Дастину Порье нокаутом во втором раунде.