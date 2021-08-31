Боец Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке
16:16
Боец ММА Кайл Рейес умер после операции по восстановлению разорванного бицепса, сообщает MMA Junkie. Ему было 30 лет.
По информации СМИ, операция была проведена 27 августа. В следующие 24 часа у него отказало легкое из-за инфекции. 30 августа спортсмен скончался.
Последний бой Рейес провел в феврале 2020 года на турнире ACA 104. Тогда он проиграл Биберту Туменову.
Дополнительная информация:
https://mmajunkie.usatoday.com/lists/mma-veteran-kyle-reyes-dead-at-30-after-unexpected-xtreme-couture
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