Боец Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке

Боец ММА Кайл Рейес умер после операции по восстановлению разорванного бицепса, сообщает MMA Junkie. Ему было 30 лет.

По информации СМИ, операция была проведена 27 августа. В следующие 24 часа у него отказало легкое из-за инфекции. 30 августа спортсмен скончался.

Последний бой Рейес провел в феврале 2020 года на турнире ACA 104. Тогда он проиграл Биберту Туменову.