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Боец Кайл Рейес умер в 30 лет после операции на руке

16:16
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Боец ММА Кайл Рейес умер после операции по восстановлению разорванного бицепса, сообщает MMA Junkie. Ему было 30 лет.

По информации СМИ, операция была проведена 27 августа. В следующие 24 часа у него отказало легкое из-за инфекции. 30 августа спортсмен скончался.

Последний бой Рейес провел в феврале 2020 года на турнире ACA 104. Тогда он проиграл Биберту Туменову.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/lists/mma-veteran-kyle-reyes-dead-at-30-after-unexpected-xtreme-couture

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Екатерина Савостина все материалы автора

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