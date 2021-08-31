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Допинг

Узбекская девушка-боец попалась на употреблении мельдония

16:10

29-летняя представительница Узбекистана Лилия Шакирова отбудет двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, сообщает MMA Junkie.

Представители Антидопингового агентства США официально сообщили о том, что допинг-проба Шакировой, датированная декабрем прошлого года, дала положительный результат на мельдоний, входящий в перечень запрещенных препаратов.

Таким образом, вернуться в октагон Лилия Шакирова сможет не ранее 5 декабря 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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