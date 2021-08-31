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Аманда Нуньес подерется с Пеньей 11 декабря на UFC 269

18:12
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Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведет шестую защиту титула легчайшего веса против Джулианны Пеньи 11 декабря на UFC 269, сообщает пресс-служба промоушена.

Изначально поединок должен был состояться 7 августа на UFC 265, но его отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Нуньес.

Нуньес (21-4) в последнем бою, который состоялся в марте на UFC 259, защитила пояс в полулегком весе, победив Меган Андерсон сабмишном в первом раунде.

Джулианна Пенья (10-4) в январе на UFC 257 одержала победу над Сарой Макманн.

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Никита Карин все материалы автора

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