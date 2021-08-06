Боец Эльбаев пообещал «уничтожить» Дацика и Вильданова по очереди

Боец Даниял Т-34 Эльбаев обратился Вячеславу Дацику и Денису «Большому папе» Вильданову с угрозами. Он вновь заявил, что хочет провести с ними в бой в один день.

В своем Instagram он опубликовал фото Дацика и Вильданова, которое коротко подписал — «по очереди».

Рыжий Тарзан в ответ назвал Т-34 «пухляшом» и заявил, что отправит его в нокаут в первом же раунде. Позднее Дацик и вовсе пообещал, что по рингу после боя разлетятся мозги его соперника.

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Начало турнира — в 23.00 (мск).