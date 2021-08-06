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Боец Эльбаев пообещал «уничтожить» Дацика и Вильданова по очереди

18:33
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Боец Даниял Т-34 Эльбаев обратился Вячеславу Дацику и Денису «Большому папе» Вильданову с угрозами. Он вновь заявил, что хочет провести с ними в бой в один день.

В своем Instagram он опубликовал фото Дацика и Вильданова, которое коротко подписал — «по очереди».

Рыжий Тарзан в ответ назвал Т-34 «пухляшом» и заявил, что отправит его в нокаут в первом же раунде. Позднее Дацик и вовсе пообещал, что по рингу после боя разлетятся мозги его соперника.

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Начало турнира — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/866044-boets-t-34-poobeshchal-unichtozhit-datsika-i-vildanova-po-ocheredi

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Иван Шитик все материалы автора

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