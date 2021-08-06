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Сирил Ган: «Самый опасный соперник в моей карьере — Волков. Не Деррик Льюис»

20:54
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Претендент на временный пояс UFC в тяжелом весе Сирил Ган не считает Деррика Льюиса своим самым сильным соперником.

«Я не думаю, что Льюис — самый опасный соперник в моей карьере. Волков был опаснее. Волков сбалансированнее, выше, тяжелее, техничнее. У Льюиса есть бомба в правой руке, но, если я смогу грамотно контратаковать его, этого будет достаточно для победы», — сказал Ган в интервью TMZ.

Поединок Льюиса и Гана пройдет в ночь на 8 августа и станет главным событием вечера на UFC 265. 26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей.

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Никита Горшенин все материалы автора

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