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Сегодня, 12:46

Камару Усман дал прогноз на бой Чимаева и Диаса

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) не думает, что у Нейта Диаса (20-13) есть большие шансы на победу над Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Это будет пятираундовый бой! Пять раундов! Если Диас будет драться так же, как он дрался с Леоном Эдвардсом, экономя силы до пятого раунда, то у него не будет шансов на победу», — отметил Усман на своем YouTube-канале.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

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