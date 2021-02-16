Блогер Тарасов заявил, что намерен нокаутировать Кокляева
14:18
Блогер и боец ММА Артем Тарасов заявил, что намерен нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева в боксерском поединке.
«Я не буду работать вторым номером, я не буду бегать. Я буду стараться его нокаутировать в первом, втором раунде, в третьем», — цитирует РЕН ТВ Тарасова.
Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/803025-bloger-tarasov-rasskazal-o-planakh-nokautirovat-kokliaeva
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