Блогер Тарасов заявил, что намерен нокаутировать Кокляева

Блогер и боец ММА Артем Тарасов заявил, что намерен нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева в боксерском поединке.

«Я не буду работать вторым номером, я не буду бегать. Я буду стараться его нокаутировать в первом, втором раунде, в третьем», — цитирует РЕН ТВ Тарасова.

Кокляев и Тарасов проведут боксерский поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля.