Блогер Пол кинул вызов Кормье: «Нокаутирую твой жирный зад, как это сделал Стипе»

Американский блогер и боксер Джейк Пол дерзко обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях UFC Даниэлю Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».

«Дэниел Кормье говорил: «мой приятель Бен побьет Джейка, он толкнул его в лицо, так что теперь он победит, бла-бла-бла». Я нокаутировал его, и он написал в Twitter: «Бен, ты серьезно, братан, вот так упасть? Бен, ты шутишь? Я не могу поверить, что ты сделал это с сообществом ММА». Заткнись к чертовой матери, су**а. Нокаутирую твой жирный зад, как это сделал Стипе. Кливлендское дерьмо. Я выбью дерьмо из Даниэля Кормье», — заявил Джейк Пол в эфире подкаста Impaulsive, который принадлежит его брату Логану Полу.

В минувшие выходные Джейк Пол эффектно нокаутировал бывшего бойца ММА Бена Аскрена в первом раунде по правилам бокса. После боя Кормье допустил, что Бена, возможно, подкупили.