Действующий чемпион ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон оценил силу удара чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

«Он бьет чертовски тяжело. Чувак, поверь, он бьет очень жестко. Я понравился его тренерскому штабу. Так как даже пропуская тяжелые удары я шел вперед. Другие ребята сразу же попадали. Да, чувак, он сильно бьет», — сказал Джонсон в интервью «СЭ».

Также Джонсон вспомнил самый тяжелый удар, который ему нанес камерунец в спарринге.

«Да, я помню один случай. Мы спарринговали в перчатках для ММА. Был полноценный спарринг. Я решил перевести его, и в момент перевода я пропустил удар. Он ударил меня прямо в челюсть. Удар был настолько сильный, что я подумал, что у меня отвисла челюсть и пошла кровь из уха. Этот чувак бьет чертовски сильно», — отметил он.

Джонсон будет защищать чемпионский титул на турнире ACA 122, который пройдет 23 апреля в Минске. Оппонент — уроженец Украины Дмитрий Побережец, который в своем прошлом бою наглухо нокаутировал бывшего бойца UFC Руслана Магомедова.

(Ислам Бабаджанов)