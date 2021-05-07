Блогер Логан Пол объяснил, почему украл кепку Мейвезера во время дуэли взглядов
10:15
Ютуб-блогер и по совместительству боксер Логан Пол объяснил, что его смотивировало снять кепку с головы легендарного Флойда Мейвезера во время дуэли взглядов перед их совместным боем.
«Я украл его шляпу, потому что он крадет деньги людей своими скучными боями», — заявил Пол в Twitter.
Выставочный бой между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и Логаном Полом состоится 5 июня в Майами. На счету Мейвезера в профессиональном боксе 50 побед и 0 поражений. У блогера — 0 побед и 1 поражение.
I stole his hat because he steals peoples money with boring fights— GOTCHA HAT (@jakepaul) May 6, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю