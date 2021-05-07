Крис Уайдман обещает продолжить карьеру, несмотря на перелом ноги

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Крис Уайдман заявил о намерении вернуться в октагон после перелома ноги в бою Юрайей Холлом на UFC 261.

«Очень сильно разочарован, и знаю, сколько работы впереди, но да, это то, чего я хочу. Я знаю, насколько я хорош, и я хочу иметь возможность доказать это. У меня осталось не так уж и много лет, чтобы сделать это. Мое тело находилось в прекрасной форме перед этим боем. Не могу поверить в то, что произошло. Это просто отстой. Мне хотелось показать миру, насколько я хорош, но случилось это. Поэтому я хочу снова подраться и продемонстрировать то, на что способен, пока я еще могу. Если я сумею вернуть те физические кондиции, которые у меня были до этого боя, тогда на 100 процентов я захочу драться. Я хочу иметь возможность продемонстрировать навыки и таланты, а также вдохновлять других людей», — сказал Уайдман в интервью с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани.

На счету 36-летнего Уайдмана 15 победи и 6 поражений