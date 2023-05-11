Федор Емельяненко рассказал о росте популяризации ММА в России

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что смешанные единоборства (ММА) активно развиваются в России, популяризация вида спорта растет.

«Чемпионат России — одно из главных событий для спортсменов. Каждый раз я с большим удовольствием наблюдаю, как растут наши бойцы, как проявляются их спортивные таланты, как они смело идут к своей цели. Особенно радует то, какими большими шагами идет развитие ММА в нашей стране. Надеюсь, что популярность смешанных боевых единоборств будет привлекать молодежь в спортивные залы, а наши тренеры и спортивные федерации станут помогать развиваться каждому старательному ученику, привозить их на отборочные соревнования и радоваться вместе с ними победам на чемпионатах страны», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Чемпионат России по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.