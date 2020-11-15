Бизнесмен Ковалев объяснил агрессию Яндиева: «Харитонов всем говорил не давать Адаму деньги»

Бизнесмен, лидер рок-группы «Пилигрим» и друг бойца UFC Адама Яндиева Андрей Ковалев рассказал о причине агрессии Яндиева в отношении бойца Bellator Сергея Харитонова. По словам Ковалева, он провел встречу с Яндиевым после инцидента в Лужниках.

13 ноября 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его друга 41-летнего Руслана Абдо. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы.

«Харитонов всем рассказывал, что Адам должен ему денег, «денег Адаму не давайте». У них уже были разговоры неприятные. Всем говорил — «не давайте денег Адаму», и пошли», — сказал Ковалев во время прямого эфира в Instagram.

Бизнесмен не верит, что Яндиев ударил Харитонова кастетом. «Во все что угодно могу поверить, но не в то, что у него был кастет», — отметил он.

«Адам — чем он мне понравился — человек открытый, смелый, — сказал Ковалев. — Он некорыстный. Он мог жениться на дочке олигарха, а женился на простой девчонке с Казахстана. У него четверо детей, если кто не знает. Это раз. Во-вторых, у него есть свои принципы. По ингушским обычаям при людях жену нельзя брать за руку и нельзя целовать своего сына. И он пошел против обычаев. Тот скандал был, так как он гулял со своей девушкой за руку».