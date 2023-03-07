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Сегодня, 15:30

Бивол оценил бой Бетербиева и Ярда: «Артур действовал жестко и монотонно»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» подтвердил, что смотрел поединок чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и Энтони Ярда (22-3).

«Я смотрел [бой] начиная с третьего раунда, — сказал Бивол. — Артур как всегда в своем стиле: жестко, монотонно и в итоге довел дело до конца, молодец.

Не думаю, что он выглядел хуже [чем в прошлых боях]. Бывает, бои [проходят] лучше, бывает хуже, бывают соперники разные. Анализа на то, что он стал хуже, я не проводил».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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