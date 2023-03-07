Тактаров: «Петр Ян — выдающийся и правильный человек. В нем собралось столько разных кровей»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров назвал Петра Яна сильнейшим бойцом своего дивизиона.

«Мое мнение не изменилось. Я считаю, что Петр — самый сильный в своей весовой категории. Судя по относительной тишине и тем редким фразам, которые Петр говорил, он осознал, что каждое лишнее слово забирает удачу. Это работает всегда. В этот раз несвойственные ему слова и поступки не будут забирать, как у нас любят говорить, карму. Я бы сказал, что вселенная помогает тем, кто идет с ней в ногу. Она посылает какие-то знаки, а ты делаешь то, что тебе слышится, чувствуется, видится и думается. Петр — выдающийся и правильный человек. В нем собралось столько разных кровей. Каждый из нас не может сказать, что он чисто русский. Россияне — это прекрасная смесь, которая положила основу здоровой нации. Петр — яркий пример этого», — приводит Metaratings.ru слова Тактарова.

12 марта Ян проведет поединок против Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Nights 221.