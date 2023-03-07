В ACA опровергли уход Абдул-Азиза Абдулвахабова в PFL

Чемпион легкого дивизиона ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов (19-2) не покинет лигу и не подерется в PFL против Ахмеда Амира (12-3), заявил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

«Абдул-Азиз никуда не ушел, в PFL поторопились с анонсом его боя. Он — чемпион лиги ACA, который будет защищать свой пояс», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Ранее PFL объявило о поединке Абдул-Азиза и Амира 15 апреля на PFL 3: 2023 Regular Season в Лас-Вегасе.

Абдул-Азиз идет на серии из четырех побед. В прошлом бою 5 ноября 2021-го на ACA 131 он одолел Хакрана Диаса (27-8) раздельным решением судей.