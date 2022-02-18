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Гилберт Бернс: «Жду от UFC подтверждения боя с Чимаевым»

Бернс ждет от UFC подтверждения боя с Чимаевым
Евгений Козинов
Корреспондент
Гилберт Бернс.
Фото Instagram

Второй номер полусреднего веса UFC Гилберт Бернс по-прежнему не уверен, что следующий бой проведет против Хамзата Чимаева. Он ждет ответа от промоушена.

«Я по-прежнему жду подтверждения этого боя от UFC. Но так — я уже в кэмпе, готовлюсь на 9 апреля, Джексонвилл, поединок против Чимаева. Мы запросили у UFC пятираундовый бой, но я пока не видел контракта, не знаю, что будет. Просто готовлюсь.

Чимаев сказал, что снесет меня? Он уверен в себе, может говорить все что угодно. Он очень хороший, жесткий боец, но думаю, что я — самый серьезный тест в его карьере. Уважаю его, но не против, если он будет слишком самоуверенным», — сказал Бернс в интервью YouTube-каналу «Schmo».

Чимаев в октябре прошлого года задушил Ли Жиньлианга на UFС 267 в Абу-Даби. Бернс в июле прошлого года победил единогласным решением Стивена Томпсона на UFC 264 в Лас-Вегасе.

Хамзат Чимаев
ММА
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