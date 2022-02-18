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Гилберт Бернс: «Масвидаль финиширует Ковингтона. Я знаю, как усердно он пашет к этому бою»

Бернс дал прогноз на бой Ковингтона и Масвидаля
Никита Горшенин
Корреспондент
Гилберт Бернс.
Фото Instagram

Второй номер полусреднего веса UFC Гилберт Бернс поделился прогнозом на поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

«Все говорят, что Колби легко выиграет бой за счет тейкдаунов, но я так не думаю. Честно говоря, я абсолютно не согласен с этим. Масвидаль понимает, какой риск он берет с этим боем. Если он проиграет, это будет уже три поражения подряд...

У меня есть знакомые ребята из ATT, товарищи Масвидаля по команде, и от них я знаю, что Масвидаль пашет очень усердно. Я склоняюсь к апсету в этом бою. Масвидаль будет пробивать Колби ударами в корпус, а во второй половине поединка финиширует его. И потом нас будет ждать супербой Масвидаль — Висенте Люке", — сказал Бернс в интервью YouTube-каналу «Schmo».

Поединок Ковингтона и Масвидаля пройдет 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
ММА
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