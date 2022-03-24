Бенсон Хендерсон подписал новый контракт с Bellator. Известно имя его следующего соперника

Бывший чемпион UFC в легком весе Бенсон Хендерсон (29-11) переподписал контракт с Bellator. По новому контракту боец должен провести в организации несколько боев, сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Также сообщается, что Хендерсон должен выступить 23 сентября на арене 3Arena в Дублине (Ирландия). Соперником американца станет ирландец Питер Куилли (13-6).

«Хочу, чтобы чемпионский пояс Bellator был на моей талии. Мне нужен этот пояс, — сказал Хендерсон в интервью The MMA Hour. — На самом деле мне жаль Bellator. Я чувствую, что не выполнил перед ними свои обязательства. Они заплатили мне много денег, поэтому мне нужно побеждать. Я не выступал так, как от меня ожидали».

Хендерсон проиграл 3 из 4 последних поединков в Bellator. В последнем бою он одолел россиянина Ислама Мамедова (20-2) раздельным решением судей 29 января на Bellator 273.

Куилли прошлый бой проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Боец дрался против Патрики Фрейре (24-10) 5 ноября 2021 года на Bellator 270.