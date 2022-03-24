«Колби не уличный парень». Кормье считает, что Ковингтон спровоцировал Масвидаля

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал нападение Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона у стейк-хауса в Майами.

«Колби не уличный парень, — сказал Кормье на ESPN. — Да, он любит поболтать и подраться. Его шутки, возможно, зашли слишком далеко. Он создал ситуацию, к которой не был готов. С ним не было человека, который бы остановил его. Когда я что-то говорил, около меня всегда был человек, который мог следить за тем, чтобы я не перешел черту.

Колби не из тех, кто выясняет отношения на улице. Он может так говорить, но это не так. Когда Колби говорит, что он король Майами, он имеет в виду то, что он лучший боец из Майами. Трудно с этим не согласиться, учитывая, что Усман тренируется в Колорадо. Мне нелегко сидеть и критиковать Хорхе, потому что мы с Джонсом чуть не закончили так же. В конце концов определенные люди не дали нам перейти эту грань".

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона у стейк-хауса в Майами. В настоящее время Масвидаль находится за решеткой, ему грозит до 15 лет лишения свободы.