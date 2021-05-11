Бенил Дариуш: «После завершения карьеры хочу ездить по всему миру и провозглашать имя Иисуса»

Боец ММА Бенил Дариуш поделился планами после завершения карьеры. 32-летний ирано-американский боец - 9-й номер легкого веса UFC.

«Когда я был маленьким, отец учил меня: «Если ты попал в драку, твоя задача — выиграть любой ценой. Бери палку или камень, но главное — выйди победителем», — сказал Дариуш в интервью Youtube-каналу «Anatomy of a Fighter». - Ужасный совет, я никогда бы не дал его своим детям. В 3-4 года мне казалось это гениальным советом, но потом Господь убрал эту мысль из меня. И я понял — вместо того, чтобы быть зверем, я должен стать служителем. Служить своим ближним, соседям, городу, стране.



После завершения карьеры я хочу стать миссионером и нести эту службу до конца моей жизни. Я хочу начать с Гаити, где я часто бываю. Мне было видение от Бога, что я должен переехать туда, бывать там часто. Я хочу начать там миссионерство с мужчин. Сейчас у них менталитет такой вуду-нации — «дай мне что-то, или я прокляну тебя». Вместо этого я хочу, чтобы у них была ментальность: «Как я могу благословить своих соседей? Как могу сделать их жизнь лучше?».



Я чувствую, что Господь зовет меня туда, зовет в путь. Конечно, я не должен забывать о моей родине — Ближнем Востоке, где много страдающих. Моя жена — азиатка, и моя дочь будет наполовину азиаткой, поэтому я хочу побывать с миссией и в Азии. Я не знаю, как это будет — но это будет. Я буду путешествовать по всему миру и провозглашать имя Иисуса».

15 мая Дариуш подерется с Тони Фергюсоном на UFC 261.