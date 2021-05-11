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«Много не пей, Коля». Чимаев посмеялся над Шлеменко в Instagram, но перепутал имя бойца

17:19
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев высказался о желании бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко выступать в промоушене Даны Уайта. Шлеменко заявил, что готов «вытащить промоушен из болота».

Шведский боец чеченского происхождения оставил саркастический комментарий под постом с цитатой Шлеменко, перепутав при этом имя российского спортсмена.

«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.

7 мая во Владивостоке Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей.

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