«Много не пей, Коля». Чимаев посмеялся над Шлеменко в Instagram, но перепутал имя бойца

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев высказался о желании бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко выступать в промоушене Даны Уайта. Шлеменко заявил, что готов «вытащить промоушен из болота».

Шведский боец чеченского происхождения оставил саркастический комментарий под постом с цитатой Шлеменко, перепутав при этом имя российского спортсмена.

«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.

7 мая во Владивостоке Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей.