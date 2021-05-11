«Много не пей, Коля». Чимаев посмеялся над Шлеменко в Instagram, но перепутал имя бойца
17:19
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев высказался о желании бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко выступать в промоушене Даны Уайта. Шлеменко заявил, что готов «вытащить промоушен из болота».
Шведский боец чеченского происхождения оставил саркастический комментарий под постом с цитатой Шлеменко, перепутав при этом имя российского спортсмена.
«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.
7 мая во Владивостоке Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей.
Читайте также
1
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю