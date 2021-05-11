Махачев включен в топ-10 лучших легковесов UFC

Российский боец UFC Ислам Махачев поднялся на десятое место в рейтинге 15 лучших легковесов промоушена.

29-летний боец ранее располагался на 11-м месте. Вместе с Махачевым десятое место делит Пол Фелдер.

Нил Магни после победы над Джеффом Нилом поднялся на восьмое место.

В рейтинге вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первое место занимает бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Вторым идет обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, третьим — полулегковес Александер Волкановски.

Напомним, что Махачев одержал семь побед подряд. В ночь на 16 мая по московскому времени пройдет бой за звание нового чемпиона в легком весе. За титул подерутся Майкл Чендлер из США и Чарльз Оливейра из Бразилии.

Звание чемпиона стало вакантным после ухода из MMA друга Махачева Хабиба Нурмагомедова.