Махачев включен в топ-10 лучших легковесов UFC
Российский боец UFC Ислам Махачев поднялся на десятое место в рейтинге 15 лучших легковесов промоушена.
29-летний боец ранее располагался на 11-м месте. Вместе с Махачевым десятое место делит Пол Фелдер.
Нил Магни после победы над Джеффом Нилом поднялся на восьмое место.
В рейтинге вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первое место занимает бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Вторым идет обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман, третьим — полулегковес Александер Волкановски.
Напомним, что Махачев одержал семь побед подряд. В ночь на 16 мая по московскому времени пройдет бой за звание нового чемпиона в легком весе. За титул подерутся Майкл Чендлер из США и Чарльз Оливейра из Бразилии.
Звание чемпиона стало вакантным после ухода из MMA друга Махачева Хабиба Нурмагомедова.
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