Белал Мухаммад поделился ожиданиями от боя Оливейры и Махачева

Белал Мухаммад (21-3), занимающий пятую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, считает, что Чарльз Оливейра (33-8) не будет фаворитом в бою с россиянином Исламом Махачевым (22-1).

«Если Ислам все-таки получит бой с Чарльзом, то он будет активно искать возможность провести тейкдаун, — написал Мухаммад в Twitter. — Он не будет переживать на счет грэпплинга Оливейры. Все последние соперники Чарльза дрались с ним в стойке. Ислам же тоже очень хорош на ногах. Это будет потрясающий бой».

Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.