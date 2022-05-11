Белал Мухаммад рассказал, почему Камару Усман не лучший полусредневес

33-летний Белал Мухаммад (21-3), занимающий 5-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, уверен, что действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-1) бьет одних и тех же бойцов и не дает шанса другим с ним подраться.

«Пока он меня не победил, он не может называть себя лучшим полусредневесом, — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie Radio. — Люди без устали говорят, что он один из лучших полусредневесов в истории, и я в этот момент: «Он два раза побил Колби, два раза побил Масвидаля и победил Бернса». Это всего лишь три бойца. Он же не прошелся по 7-8 бойцам. Я уважаю его, потому что он чемпион. Активный чемпион. Но он проводит матчи-реванши, а не дает другим парням получить право биться за титул».

Мухаммад в последнем бою победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.