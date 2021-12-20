Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов высказал свое мнение по поводу судейского решения в поединке по правилам бокса с Русланом Проводниковым.

«Сперва чуть разочаровался, а потом я подумал, что, если бы мне отдали бы победу, то как-то, наверное, чуть сам разочаровался бы, потому что я к сопернику имею большое уважение. Я думаю, что ему самому обидно было бы, если бы мне отдали победу. А так я считаю, что я, конечно, немножко доминировал в этом поединке, и если соперником не был Руслан, то победу отдали бы мне», — сказал Багаутинов в интервью представителям СМИ, включая «СЭ».

Экс-чемпион мира по боксу Проводник раздельным решением судей выиграл у Багаутинова. Бой продлился пять раундов и прошел на турнире Open Fighting Championship 15 в Москве.