Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов может вернуться в сильнейшую лигу мира после участия в финальном противостоянии Гран-при Brave FC. Так Багаутинов ответил на вопрос про возможное завершение карьеры в ММА.

«Мысли об этом [завершении карьеры после финала Гран-при Brave FC], конечно, есть, но они такие... Хочется уже заниматься какими-то делами, хочется больше времени посвящать семье, так как я их практически не вижу из-за постоянных сборов и поездок. Не вижу, как дети растут. Хочется с ними почаще побыть. Хочется еще детей сделать», — сказал Багаутинов после поражения от Руслана Проводникова.

«Сейчас есть цель — забрать пояс чемпиона, титул чемпиона мира. После этого уже видно будет. Если будут достойные предложения, то продолжу там драться. Если нет, то есть предложение от UFC, но я пока думаю. Пока есть контрактные обязательства, которые надо выполнить».

19 декабря на турнире Open FC 15 в Москве Багаутинов провел поединок по правилам бокса с Русланом Проводниковым, уступив ему раздельным решением судей. После этого боя экс-чемпион мира по боксу Проводников объявил о завершении карьеры.

На счету 36-летнего Багаутинова в ММА 22 победы и 7 поражений. В своем последнем поединке он досрочно победил Шона Сэнтелла и вышел в финал Гран-при наилегчайшего веса BRAVE CF.