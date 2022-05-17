Тони Фергюсон рассказал о своем отношении к Джо Рогану и Даниэлю Кормье

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) признался, что отказал Джо Рогану на предложение прийти к нему на подкаст The Joe Rogan Experience, а также похвалил комментатора UFC Джона Аника.

«Я всегда отдаю должное Джону Анику, потому что он заступается за меня, в то время как они [Джо Роган и Даниэль Кормье] не против пошутить надо мной... Я единственный человек, который сказал «нет» Джо Рогану, когда тот звал меня на свой подкаст, — сказал «Эль Кукуй» в интервью Submission Radio. — У меня есть на это свои причины, но я уважаю Рогана за то, что он сделал для спорта. Знаешь, мы с ним не лучшие друзья. Нам не обязательно быть лучшими друзьями. Тоже самое с Кормье».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.