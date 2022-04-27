Аспиналл может подраться с Ганом или Туивасой 23 июля в Лондоне

29-летний британский тяжеловес Том Аспиналл (12-2) планирует подраться 23 июля в Лондоне на UFC Fight Night.

В качестве возможных соперников Аспиналлу руководство лиги рассматривает Тая Туивасу (14-3) и Сирила Гана (10-1). Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Аспиналл победил Александра Волкова (34-10) сабмишном в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Ган проиграл Франсису Нганну (17-3) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Туиваса в последнем бою нокаутировал Деррика Льюиса (26-9) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне.