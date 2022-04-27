Майкл Чендлер: «Возможно, Тони побил бы Хабиба»

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-7) заявил, что Тони Фергюсон (25-6) до сих пор остается очень опасным бойцом, который на пике своей формы мог бы побить Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Тони Фергюсон всегда был топом легкого веса, — сказал Чендлер в интервью ESPN. — Он шел на победной серии из 12 боев, выглядел непобедимым. Возможно, он мог бы побить Хабиба. Много людей считали, что Тони одолеет Хабиба. Смог бы он нанести Хабибу первое поражение в карьере? Не знаю, мы ведь так и не увидели этого боя. Я до сих пор считаю, что Тони крайне опасен. Он проводит фантастические поединки против самых жестких бойцов».

Фергюсон подерется с Чендлером в со-главном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, Аризона (США).

Чендлер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он уступил Джастину Гейджи (23-3) единогласным решением судей 6 ноября на UFC 268. Фергюсон идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Бенилу Дариушу (21-4) 15 мая 2021 года на UFC 262 единогласным решением судей.