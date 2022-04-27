«Сехудо отымел твою исколотую задницу». Стерлинг жестко высказался в адрес Ти Джея Диллашоу

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) высмеял второй номер рейтинга дивизиона Ти Джея Диллашоу (17-4), призвав его уступить право биться за титул бывшему двойному чемпиону UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Ти Джей, кого из первой пятерки дивизиона ты побил, кто был бы круче тех парней, которых побил я? Это Comedy Central [кабельный канал, специализирующийся на юмористических шоу. — Прим. «СЭ"]. Ты должен встать в очередь за Сехудо. Он ведь стал твоим папочкой, когда от****** твою исколотую задницу», — написал Стерлинг в Twitter.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в предыдущем бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).