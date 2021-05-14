Артем Лобов рассказал, как долго продлится его карьера в боях

Российско-ирландский боец Артем Лобов заявил в интервью «СЭ», что будет выступать еще минимум два года.

— Вы же потом будете драться в ММА?

— С удовольствием! У меня же должен был состояться бой в декабре, но из-за короны отменили все шоу. Сначала шоу должно было быть во Франции, потом его перенесли в Бельгию, но за три дня до турнира все отменили. Конечно, я хочу вернуться в ММА, и не только в ММА. В боксе планирую дебютировать, с удовольствием подрался бы в К-1. Надеюсь, что сейчас корона уйдет, хочу сделать плотный график, регулярно драться, а потом завершить карьеру. Я еще в октябре говорил, что планирую завершить через два года, но получился этот год с короной, боев не было, может, придется продлить карьеру еще на год. Карьера у меня подходит к концу, хочу драться максимально часто, чтобы не осталось ничего недоделанного.

На счету 34-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. 24 июля он проведет бой на голых кулаках с серебряным призером Олимпиады 2012 года по боксу украинцем Денисом Беринчиком.

(Илья Андреев)

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