Артем Лобов: «Бой с Тухуговым будет мне интересен даже после завершения карьеры»

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов заявил в интервью «СЭ», что поединок с Зубайрой Тухуговым будет ему интересен даже после того, как он завершит спортивную карьеру.

— Вы не раз говорили, что бой с Тухуговым по-любому будет. Сейчас можете сказать то же самое? — вопрос Лобову.

— Да. Этот бой будет мне интересен, даже если я уже завершу карьеру. Если получится вариант организовать этот бой, мне будет интересно даже после ухода из спорта.

— Тухугов же сейчас в UFC.

— Да, он в UFC. Но можно подраться и в UFC, я с UFC на связи. Когда у Тухугова соперники снимаются, я всегда пишу, что готов выйти бесплатно. Всегда говорю о своей готовности.

— В общем, UFC для вас еще не законченная история?

— Всякое может быть, почему нет?

На счету 34-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. 24 июля он проведет бой на голых кулаках с серебряным призером Олимпиады 2012 года по боксу украинцем Денисом Беринчиком. (Илья Андреев)

«Выбил ему четыре зуба. Он их выплюнул и пошел дальше». Артем Лобов: большое интервью про кулачные бои