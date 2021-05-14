Лобов объяснил, в чем он сильнее Беринчика как боец на голых кулаках

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ», в чем его преимущество над украинским боксером Денисом Беринчиком. 24 июля в Киеве они проведут бой на голых кулаках.

«Во-первых, опыт, — сказал Лобов. — Опыт боев на голых кулаках играет свою роль. Когда я перешел на голые кулаки, думал, как готовиться к бою, больше пытался работать с боксерами, но, когда попробовал первый бой, понял, что это своя тема и нужно готовиться именно к голым кулакам. Но чтобы готовиться к голым кулакам, нужно попробовать хотя бы один раз. Беринчик ни разу этого не пробовал. Он говорит, что у него были какие-то уличные драки, но мы с вами понимаем, что уличная драка ничего общего с профессиональным боем не имеет».

«Во-вторых, мое преимущество — габариты, — отметил боец. — Для меня это будет самый низкий вес, 64 килограмма, в такой категории я еще никогда не выступал. Обычно было 66 кг. Габариты мне помогут еще и с учетом того, что здесь разрешено клинчевать. В клинче габариты важны. Когда ты чисто дерешься по боксу, размер играет не такую большую роль. А когда начинаешь человека тягать, немного бороться -вес дает серьезное преимущество. Думаю, что благодаря двум этим факторам я заберу».

(Илья Андреев)

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