Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Магомед Анкалаев: «Ожидал более зрелищного боя. Давно прошу дать мне кого-то из топ-5»

21:45
Теги:

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился эмоциями после победы над Волканом Оздемиром.

«Я ожидал намного зрелищнее боя, но что-то пошло не так. Но победа есть победа. Что дальше? Я уже давно прошу топ-5, но никак не получается с ними драться. Мы уже начали охоту за поясом. Так что — любого», — сказал Анкалаев в октагон-интервью после боя.

Анкалаев победил Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. В прямом эфире турнир показывает канал РЕН ТВ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова
Украинские военные объяснили свое появление в селе Старомарьевка в Донбассе
0