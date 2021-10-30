Магомед Анкалаев: «Ожидал более зрелищного боя. Давно прошу дать мне кого-то из топ-5»

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился эмоциями после победы над Волканом Оздемиром.

«Я ожидал намного зрелищнее боя, но что-то пошло не так. Но победа есть победа. Что дальше? Я уже давно прошу топ-5, но никак не получается с ними драться. Мы уже начали охоту за поясом. Так что — любого», — сказал Анкалаев в октагон-интервью после боя.

Анкалаев победил Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. В прямом эфире турнир показывает канал РЕН ТВ.