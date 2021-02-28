Анкалаев: «Крылов не удивил, хочу кого-то из топ-5»

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал победу над украинцем Никитой Крыловым в рамках UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

«Бой прошел не так, как я хотел. Чуть скучный бой, но я не огорчен, главное — победа. Возьму сейчас чуть перерыв, так как скоро будет священный месяц Рамадан. 3-4 месяца меня не будет, но через 4 месяца я буду готов.

Общий план был на бой — выиграть, добыть победу. Добыли победу, но не так зрелищно, как хотели. Никита ничем не удивил, то, что ожидал — получил. Первоначально я не хотел этого боя, так как Крылов российский боец. Я просил топ-5, но так получилось, что топ-5 дерутся между собой. Крылов остался без соперника, поэтому мы были вынуждены драться.

Как буду праздновать? Давно дома не был, приеду, отдохну с семьей. Можно сказать, все обычно, это уже шестая моя победа. Все обычно», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.