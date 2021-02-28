Ган: «Понимаю недовольство Даны, но не беспокоюсь по этому поводу. Хочу драться за пояс»

Французский боец тяжелого веса Сирил Ган поделился эмоциями после победы над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком в главном бою вечера UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе. Ган одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей.

«Тяжелый бой в психологическом плане — потому что мне нужно было всегда сохранять дисциплину и не форсировать финиш. Я видел, что он ничего особо не делает, и в таких случаях всегда есть желание самому ускориться, но мы знаем, что он любит бить этот левый хук. Поэтому я решил не рисковать.

После боя я не был особо счастлив таким выступлением, но мой тренер сказал мне: «Ты выиграл 5 раундов из 5. Очень хороший бой». Теперь я доволен, потому что понимаю, что что-то доказал — я могу драться 5 раундов. Я был немного удивлен, что соперник не выбрасывал больше ударов, но что есть, то есть