Ган: «Понимаю недовольство Даны, но не беспокоюсь по этому поводу. Хочу драться за пояс»
Французский боец тяжелого веса Сирил Ган поделился эмоциями после победы над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком в главном бою вечера UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе. Ган одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей.
«Тяжелый бой в психологическом плане — потому что мне нужно было всегда сохранять дисциплину и не форсировать финиш. Я видел, что он ничего особо не делает, и в таких случаях всегда есть желание самому ускориться, но мы знаем, что он любит бить этот левый хук. Поэтому я решил не рисковать.
После боя я не был особо счастлив таким выступлением, но мой тренер сказал мне: «Ты выиграл 5 раундов из 5. Очень хороший бой». Теперь я доволен, потому что понимаю, что что-то доказал — я могу драться 5 раундов. Я был немного удивлен, что соперник не выбрасывал больше ударов, но что есть, то есть
Перед боем и в бою я не чувствовал особого давления, наслаждался происходящем. Думаю, сейчас я уже вполне могу говорить о титульных амбициях. Мне кажется, я особенный боец, люди любят таких, как я — молодых и перспективных. Кого бы они мне ни дали, я готов драться, я здесь. Дана недоволен моим выступлением? Он босс, я понимаю его реакцию, ему хочется видеть нокауты, шоу, но не беспокоюсь по этому поводу», — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции.
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