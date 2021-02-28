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Шлеменко заявил, что не хочет участвовать во фриковых боях

10:58
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Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не планирует принимать участия во фриковых боях.

«По боксу предлагали выступить и на голых кулаках, но у них больше фриковые предложения, не хочу в них участвовать. Это моя тема, если будет интересное предложение, соперник нормальный. Но зачем мне участвовать в полуфриковых боях?» — цитирует ТАСС Шлеменко.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Он проведет следующий поединок в мае на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10798669

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