Шлеменко заявил, что не хочет участвовать во фриковых боях

Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что не планирует принимать участия во фриковых боях.

«По боксу предлагали выступить и на голых кулаках, но у них больше фриковые предложения, не хочу в них участвовать. Это моя тема, если будет интересное предложение, соперник нормальный. Но зачем мне участвовать в полуфриковых боях?» — цитирует ТАСС Шлеменко.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Он проведет следующий поединок в мае на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке.